Gaza, attivista turco-americana uccisa a Nablus: l'Onu chiede un'inchiesta | Mezzo milione di israeliani in piazza per cessate il fuoco

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 338. Un'attivista americana è stata uccisa "con un colpo di pistola alla testa", in Cisgiordania. Lo riporta il direttore dell'ospedale Rafidia di Nablus. L'Onu ha chiesto un'inchiesta per fare luce sul caso. A Tel Aviv almeno 500mila israeliani sono scesi in piazza per chiedere il cessate il fuoco. La polizia ha anche compiuto arresti. Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano sulla città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Dopo che i media palestinesi hanno riferito che le forze israeliane si sono ritirate da Jenin, in Cisgiordania, il portavoce dell'Idf ha dichiarato che "le truppe continueranno l'operazione fino al raggiungimento degli obiettivi".