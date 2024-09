La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 339. Tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Il responsabile dell'attentato, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico. L'uomo è stato "eliminato dalle forze di sicurezza". Netanyahu: "Siamo circondati da un'ideologia assassina guidata dall'asse del male dell'Iran". Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, promette che lo Stato ebraico "ucciderà i fratelli Sinwar". Nella notte serie di attacchi israeliani in Siria.