Gaza, "cauto ottimismo" di Israele sui negoziati | Hamas: "Netanyahu è il principale ostacolo al cessate il fuoco"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 317. L'ufficio del premier Netanyahu fa sapere che i negoziatori israeliani guardano alle trattative per un cessate il fuoco a Gaza con cauto ottimismo. Hamas, però, gela le trattative: "Le parole di Biden su una tregua vicina sono un'illusione". Per i fondamentalisti, "il principale ostacolo al cessate il fuoco è Netanyahu". Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere al premier israeliano di finalizzare l'accordo per il rilascio degli ostaggi. Raid israeliano in Cisgiordania, l'Idf: uccisi due terroristi. Nella Striscia, intanto, è scattato un nuovo allarme sanitario, con il primo caso di poliomielite in 25 anni.