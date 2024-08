Doha, vertice finito: "Presto nuovi colloqui" | Gaza, Biden: "Tregua mai così vicina" | "L'Iran attacca Israele? Conseguenze catastrofiche"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 316. Si è concluso il vertice di Doha per i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. E nel comunicato congiunto uscito dal summit si legge che gli alti funzionari coinvolti si riuniranno di nuovo a Il Cairo "con l'obiettivo di concludere l'accordo nei termini" indicati. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta di tregua "che colma le lacune rimanenti, in modo da consentire una rapida attuazione dell'accordo, in linea con i principi enunciati dal presidente Biden". Hamas: "Il risultato del vertice di Doha non corrisponde all'accordo di luglio". Intanto Israele ha ordinato, con un lancio di volantini, l'evacuazione di alcune zone del centro della Striscia di Gaza designate come "safe zone" umanitarie o zone di interdizione ai combattimenti. I fondamentalisti palestinesi pretendono il ritiro immediato dello Stato ebraico dalla Striscia. E in Cisgiordania coloni israeliani attaccano un villaggio palestinese scatenando l'ira di Netanyahu. Nella Striscia l'Onu lancia l'allarme poliomelite, individuato nel territorio, e Guterres avverte: migliaia di bambini a rischio. Intanto fonti Usa fanno sapere che ci saranno conseguenze "catastrofiche" per l'Iran nel caso attaccasse Israele.