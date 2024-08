Tajani: gli italiani lascino il Libano al più presto | Sale l'allerta per la rappresaglia iraniana | Raid su scuola a Gaza, scambio di accuse Hamas-Idf

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 304. Hamas segnala almeno 25 morti a Gaza dopo un raid di Israele su due scuole. L'Idf replica: erano centri di comando. Diversi media fanno sapere che la Russia avrebbe inviato molte armi all'Iran in vista di una guerra contro Israele. Nella notte decine di razzi sono stati lanciati dal Libano contro le comunità nel nord di Israele. Lo rende noto l'Idf, spiegando che "la maggior parte dei razzi è stata intercettata". Hezbollah conferma l'attacco. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha reso noto su X che una "nave è stata colpita da un missile a est di Aden di fronte alle coste dello Yemen". Secondo Axios gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco iraniano lunedì. Nella città israeliana di Holon un palestinese accoltella 4 persone: due morti. L'appello di Tajani ai connazionali: lasciate il Paese il prima possibile