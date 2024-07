M.O., raid israeliano su Khan Younis: "Almeno 90 morti" | Hamas nega lo stop ai negoziati | E sul capo militare Deif: "È vivo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 283. Strage in un campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza: un massiccio bombardamento israeliano ha causato almeno 90 morti e 300 feriti. L'Idf mirava a due capi militari di Hamas che si trovavano all'interno dell'area, Muhammad Deif e Rafa Salameh. Un dirigente di Hamas: "Deif è vivo e supervisiona direttamente le operazioni". La tv saudita: "Nel bombardamento è rimasto ucciso Rafaa Salameh". L'Idf conferma la morte di quest'ultimo. Intanto Hamas nega lo stop ai negoziati dopo la strage: "E' Netanyahu che vuole bloccare la strada verso un accordo che fermi l'aggressione contro il nostro popolo", si legge in una nota.