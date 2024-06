Israele, Netanyahu scioglie il Gabinetto di guerra: consulterà un "forum" ristretto per le decisioni più delicate

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 256. L'esercito israeliano annuncia una "pausa tattica" dell'attività militare nel sud della Striscia di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti umanitari. Il premier Netanyahu: "Inaccettabile, avanti a Rafah". Poi scioglie il gabinetto di guerra. Almeno 9 persone, tra cui 5 bambini, sono morte in un raid su un edificio nel campo profughi di al-Bureij, nel centro della Striscia. Otto soldati israeliani sono rimasti uccisi nell'esplosione di un veicolo corazzato vicino alla città di Rafah, al confine con l'Egitto.