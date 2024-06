Hamas: "Gli Usa pressino Israele per un cessate il fuoco permanente"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 251. Hamas esorta gli Stati Uniti a fare "pressione" su Israele per un cessate il fuoco permanente a Gaza. Lo fa sapere il movimento islamico. Alcune, ma non tutte, le richieste di Hamas sono "realizzabili". Lo ha detto il segretario di Stato Usa segretario di Stato Usa Antony Blinken a Doha nell'ambito della mediazione Usa per raggiungere la tregua. Precedentemente Hamas aveva, tra le altre, richiesto la garanzia degli Usa sul cessate il fuoco permanente. Investigatori indipendenti dell'Onu hanno accusato Israele e sette gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas, di aver commesso "crimini di guerra" dallo scoppio del conflitto a Gaza il 7 ottobre.