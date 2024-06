Gaza, Israele colpisce una scuola Unrwa: 45 morti | L'esercito: "Dentro almeno 20-30 terroristi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 245. Un raid israeliano ha colpito una scuola dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, nel centro di Gaza, provocando 45 morti. Per l'esercito di Tel Aviv "in quella struttura c'erano almeno 20-30 terroristi che organizzavano attacchi contro di noi". Hamas ha prontamente respinto le accuse sostenendo che nella scuola non ci fosse un posto di comando. L'Unrwa ha riferito che la scuola ospitava oltre 6mila sfollati quando è stata colpita. Gli Usa hanno chiesto "piena trasparenza" sull'attacco.