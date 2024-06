La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 244. Il gruppo fondamentalista islamico ribadisce: "Nessun accordo senza la fine della guerra e il ritiro dell'esercito". Netanyahu afferma che la proposta non fermerà il conflitto, ma procurerà un cessate il fuoco temporaneo. E rilancia: "Prepariamo un'azione molto forte nel Nord del Paese". Il presidente Usa Biden osserva: "Credibile che il premier stia cercando di prolungare le ostilità per motivi politici". Alta tensione alla Marcia israeliana delle bandiere a Gerusalemme, nella Città vecchia: scontri fra ebrei e arabi e aggrediti alcuni reporter.