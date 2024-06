Alcuni incendi si sono verificati nel nord di Israele a seguito di attacchi di razzi e droni dal Libano. Lo riporta il Times of Israel. Diverse case sono state segnalate in fiamme a Kiryat Shmona, con squadre di vigili del fuoco sparse in tutta la città, in gran parte evacuata, per controllare le fiamme. Nel Kibbutz Kfar Giladi, a nord della città, un video condiviso sui social media mostra una squadra di sicurezza locale che combatte le fiamme. I vigili del fuoco e i servizi di soccorso israeliani affermano che oltre 30 squadre sono al lavoro.