La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 240. Per Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas, "la dichiarazione e l'appello del presidente Biden a raggiungere un accordo sono positivi, ma un accordo non può essere raggiunto con semplici speranze. Abbiamo bisogno di testi chiari che realizzino ciò che vogliamo e ciò che abbiamo chiesto, e che Israele li accetti apertamente e francamente e non in modo evasivo". E fonti israeliane fanno sapere che lo Stato ebraico è "pronto a un accordo perché vogliamo gli ostaggi". Intanto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha detto di essere "entusiasta" per essere stato invitato a parlare al Congresso degli Stati Uniti.