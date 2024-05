Gaza, la Corte dell'Aja: "Israele fermi offensiva a Rafah" | Ma Tel Aviv fa subito scattare nuovi raid

Fotogallery - Le foto di Raisi e della delegazione iraniana in Azerbaijan prima dell'incidente in elicottero

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 232.

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha ordinato allo Stato ebraico di fermare l'offensiva militare a Rafah, sollecitando al contempo Hamas a rilasciare gli ostaggi. Ma subito dopo la decisione Tel Aviv ha fatto scattare nuovi raid sulla città. Il premier israeliano Netanyahu ha sentito ministri del suo governo. Il Sudafrica ha accolto con favore la risoluzione della Corte, al pari dei fondamentalisti della Striscia, secondo i quali però "non è abbastanza, ci vuole la fine dell'offensiva in tutta Gaza". Le Forze Idf hanno recuperato i corpi di tre ostaggi israeliani a Jabalya nel nord di Gaza. I tre furono uccisi il 7 ottobre e portati dentro la Striscia, secondo il portavoce militare. Israele intanto ha deciso di interrompere i contatti tra la "missione spagnola in Israele e i palestinesi", in risposta alle parole della vicepremier spagnola Yolanda Diaz, secondo cui la Palestina "dovrà essere libera dal fiume al mare".