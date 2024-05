Israele chiede evacuazioni da altri quartieri nel nord di Gaza | Usa: "Lo Stato ebraico ha ammassato abbastanza truppe per l'offensiva a Rafah"

Fotogallery - Georgia, decine di migliaia in piazza per protestare contro la "legge russa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 222.

L'esercito israeliano chiede ai palestinesi di altri quartieri del nord di Gaza di evacuare, mentre prosegue l'operazione contro i fondamentalisti a Jabalya. Gli Stati Uniti ritengono che lo Stato ebraico abbia ammassato abbastanza truppe per lanciare l'attacco a Rafah. Trentasei palestinesi sono rimasti uccisi in due distinti attacchi aerei notturni israeliani nel campo profughi di Nuseirat. L'esercito israeliano, intanto, stringe la morsa su Rafah: il portavoce delle Idf ha spiegato in un video-messaggio che l'avanza procede per "sconfiggere Hamas e riportare a casa tutti gli ostaggi".