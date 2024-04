Bombardata in Iraq base militare di truppe filo-iraniane | Gaza, G7 e Usa: "No all'attacco a Rafah, sarebbe una catastrofe"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 197.

Un bombardamento in Iraq su una base militare di truppe filo-iraniane ha provocato un morto e diversi feriti. Dopo che fonti Usa hanno negato di aver dato il via libera all'attacco a Rafah, anche dal G7 arriva la condanna dell'aggressione su vasta scala: "Sarebbe una catastrofe". Tajani: "Messaggio chiaro dai G7 per una de-escalation". Dopo le crescenti minacce, lo Stato ebraico sferra il suo contrattacco all'Iran, colpendo una base aerea militare nei pressi di Esfahan. Un attacco che sembra sia stato "limitato" e non abbia provocato vittime, come quello lanciato da Teheran il 13 aprile.