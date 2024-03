Israele, in migliaia davanti alla Knesset per chiedere elezioni anticipate | Netanyahu: "Pronti a entrare a Rafah"

Decine di migliaia di israeliani si sono riuniti davanti alla Knesset, il palazzo del Parlamento israeliano a Gerusalemme, nella più grande manifestazione antigovernativa dall'entrata in guerra del Paese in ottobre. I manifestanti chiedono al governo di raggiungere un accordo per liberare decine di ostaggi detenuti da Hamas a Gaza e di indire elezioni anticipate. Quasi sei mesi di guerra hanno messo in luce nuove divisioni nella società israeliana. Hamas ha subito pesanti perdite, ma rimane intatto, e le famiglie degli ostaggi ritengono che il tempo stia per scadere. Netanyahu sostiene che indire nuove elezioni prima della vittoria a Gaza paralizzerebbe Israele per sei-otto mesi e ostacolerebbe i colloqui.