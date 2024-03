Gaza, Biden: "Pericoloso se non ci sarà una tregua entro Ramadan" | Il Parlamento autorizza le missioni a Gaza e nel Mar Rosso

In coordinamento con le Forze di Difesa Israeliane, il Comando Centrale degli Stati Uniti e la Royal Jordanian Air Force hanno condotto un lancio aereo combinato di assistenza umanitaria a Gaza. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane. Nelle ultime settimane, in cooperazione e coordinamento con diversi Paesi (Giordania, Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto) più di 450 pacchi di cibo e aiuti medici sono stati distribuiti attraverso 21 lanci aerei nella Striscia di Gaza. Solo nella giornata di sabato 2 marzo tre aerei hanno sganciato 66 pacchi contenenti circa 38mila pasti a Gaza. Gli aiuti sono coordinati con la Giordania, che ha, a sua volta, effettuato lanci aerei per consegnare cibo nella Striscia. Il portavoce dell'IDF, contrammiraglio Daniel Hagari ha affermato: "Continueremo a espandere i nostri sforzi umanitari verso la popolazione civile di Gaza mentre realizziamo i nostri obiettivi di liberare i nostri ostaggi da Hamas e liberare Gaza da Hamas".

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 152.

Il Parlamento italiano dà l'ok definitivo alle missioni internazionali in Ucraina, a Gaza e nel Mar Rosso. Secondo Joe Biden, "sarà molto pericoloso se non ci sarà la tregua a Gaza entro il Ramadan". E sullo Stato ebraico, il presidente americano sottolinea: "Non ci sono scuse per bloccare agli aiuti umanitari". I colloqui per il cessate il fuoco tra il gruppo islamico e i mediatori si sono interrotti a Il Cairo senza alcun risultato, con pochi giorni rimasti per fermare i combattimenti in tempo per l'inizio del Ramadan (10 marzo). Il capo delle relazioni politiche e internazionali di Hamas, Bassem Naim: "Se sono seriamente intenzionati a raggiungere un cessate il fuoco prima del Ramadan, la tregua è nelle mani degli americani esercitare una pressione sufficiente sugli israeliani". Ok anche alla missione italiana "Levante" a Gaza, che prevede un'azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella Striscia.