Gaza, la tregua è più lontana: no di Hamas alla lista degli ostaggi vivi, Israele diserta i negoziati al Cairo

In coordinamento con le Forze di Difesa Israeliane, il Comando Centrale degli Stati Uniti e la Royal Jordanian Air Force hanno condotto un lancio aereo combinato di assistenza umanitaria a Gaza. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane. Nelle ultime settimane, in cooperazione e coordinamento con diversi Paesi (Giordania, Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto) più di 450 pacchi di cibo e aiuti medici sono stati distribuiti attraverso 21 lanci aerei nella Striscia di Gaza. Solo nella giornata di sabato 2 marzo tre aerei hanno sganciato 66 pacchi contenenti circa 38mila pasti a Gaza. Gli aiuti sono coordinati con la Giordania, che ha, a sua volta, effettuato lanci aerei per consegnare cibo nella Striscia. Il portavoce dell'IDF, contrammiraglio Daniel Hagari ha affermato: "Continueremo a espandere i nostri sforzi umanitari verso la popolazione civile di Gaza mentre realizziamo i nostri obiettivi di liberare i nostri ostaggi da Hamas e liberare Gaza da Hamas".

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 150.

Si allontana l'ipotesi di un accordo su una tregua a Gaza. La delegazione israeliana non parte per il momento per il Cairo, dove sono in corso colloqui su un cessate il fuoco a Gaza e uno scambio di prigionieri, con rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti. Israele insiste per conoscere i nomi degli ostaggi che dovrebbero essere liberati e verificare il numero di detenuti palestinesi che dovrebbe rilasciare in cambio. Ma Hamas si rifiuta di consegnare la lista. In un raid israeliano a Rafah sono morti i gemellini Wissam e Naeem, nati quattro mesi fa quando la guerra era iniziata.