Gaza, Israele annuncia un piano per evacuare i civili dalle zone di conflitto | Usa: "Speriamo in un accordo sugli ostaggi nei prossimi giorni"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 143.

Israele annuncia un piano per evacuare i civili dalle zone di combattimento a Gaza. Netanyahu dice che Israele sta lavorando a "un accordo per gli ostaggi" e auspica che Hamas "abbassi le sue pretese deliranti". Inoltre dice di apprezzare "gli sforzi degli Stati Uniti". Proprio il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan afferma: "Speriamo che nei prossimi giorni si possa arrivare al punto di un accordo finale". Hamas replica: "A Netanyahu non interessa raggiungere un accordo, lui vuole proseguire le trattative sotto i bombardamenti e il bagno di sangue dei palestinesi". Media egiziani fanno sapere che i negoziati sono ripresi a Doha.