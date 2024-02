L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria smentisce che ci sia stato un attacco israeliano contro l'aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, come in precedenza riportato da alcuni media panarabi. "Si è trattata di una esplosione causata da ordigni di guerra", ha scritto l'Osservatorio, riferendosi alla guerra civile ancora in corso in Siria dal 2011.