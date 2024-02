La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 119.

In Siria e in Iraq sono iniziati i raid statunitensi come rappresaglia per l'uccisione dei tre militari in Giordania. Lo rende noto il Pentagono, precisando che sono state colpite unità iraniane d'elite e milizie alleate di Teheran. Almeno 13 miliziani filo-iraniani sono stati uccisi solo in Siria, afferma l'ong Osservatorio per i diritti umani nel Paese. Intanto, nel quadro dell'accordo su ostaggi e cessate il fuoco a Gaza, Hamas chiede il rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, tra i quali anche Marwan Barghout e Ahmad Saadat. Barghouti è in carcere dal 2002 con 5 ergastoli, come leader della Seconda Intifada, Saadat ha una condanna a 30 anni per aver ucciso un ministro d'Israele.