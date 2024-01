Agenzie Onu: "Stop fondi a Unrwa catastrofico per Gaza" | Milizie irachene Hezbollah: sospendiamo attacchi contro gli Usa

Le milizie irachene Kataib Hezbollah, legate all'Iran, hanno annunciato che porranno fine alle operazioni militari contro le truppe americane nella regione. Una decisione presa per evitare "imbarazzo" al governo iracheno, è stato spiegato in un comunicato, come riportano i media internazionali. No comment dal Pentagono. "Le azioni parlano più forti delle parole", si è limitato a dire il portavoce Pat Ryder.