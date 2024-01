Israele, nuovo raid su un campo profughi a Gaza: morti 4 bambini | Il ministro Eliyahu insiste: "Bomba atomica su Gaza"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 111.

Quattro bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento effettuato da aerei da guerra israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Il ministro israeliano Amichai Eliyahu è tornato ad affermare di ritenere un'opzione quella di "sganciare un'arma nucleare sulla Striscia". Hamas, dopo aver rifiutato una prima proposta, ha aperto al rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una pausa negli scontri. Il segretario dell'Onu Guterres, lanciando ancora una volta un appello a un tregua, ha ricordato che "l'intera popolazione di Gaza sta subendo una distruzione a una scala e a una velocità senza eguali nella storia recente". Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, vola in Libano e dichiara: "Sosteniamo con grande impegno la proposta di allargare la distanza tra Hezbollah e Israele, il confine, di 7-8 chilometri per evitare tensioni". Giorgia Meloni: "Non condivido il no di Netanyahu allo Stato palestinese".