Stati Uniti smentiscono ultimo raid contro gli Houti nello Yemen | Israele attacca il sud del Libano | Hamas pubblica video con 3 ostaggi vivi

Centinaia di manifestanti pro Gaza si sono radunati fuori dalla Casa Bianca per protesta. Tante le bandiere palestinesi fuori dalla residenza del presidente americano, a Camp David e i cori per chiedere il cessate il fuoco immediato.

La guerra in Medioriente giunge al giorno 101.

Hamas rivela: "Molti ostaggi sono stati uccisi di recente", poi pubblica un video in cui ne compaiono tre vivi. Biden: "Non smetteremo di lavorare per liberare gli ostaggi". Netanyahu avverte: "Il conflitto durerà ancora molti mesi. Nessuno ci fermerà, né L'Aja né l'Asse del male". Vasta ondata di attacchi da parte di Israele nel sud del Libano. Hezbollah: "Non abbiamo paura di una guerra con Tel Aviv". I Media Usa: "Biden ha perso la pazienza con Netanyahu". Segnalato un nuovo raid Usa-Gb contro una struttura degli Houthi nello Yemen, nella provincia di Hodeida. Ma il Pentagono smentisce.