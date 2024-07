La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 276. Il quotidiano Haaretz rivela che, nel caos iniziale dell'attacco del 7 ottobre, le truppe dello Stato ebraico hanno utilizzato il cosiddetto "Hannibal Protocol", una direttiva che prevede l'uso della forza per impedire il rapimento dei soldati, anche a costo della loro vita o quella degli ostaggi israeliani. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, afferma che l'esercito continuerà a combattere Hezbollah in Libano anche se sarà raggiunta una tregua nella Striscia. Intanto Hamas accetta di negoziare sugli ostaggi anche in assenza di un cessate il fuoco permanente. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver attaccato una struttura gestita dall'Unrwa nel campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza, affermando che era utilizzata dagli agenti di Hamas come centro di comando.