Hamas: "La battaglia è ancora all'inizio" | Israele contro Guterres: "Non merita di guidare l'Onu"

"Non sosteniamo attacchi agli ospedali, gli ospedali e pazienti devono essere protetti. Le azioni di Hamas non diminuiscono la responsabilitàdi Israele nella protezione dei civili". Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing a bordo dell'Air Force One che sta portando Joe Biden a San Francisco per il vertice con il presidente cinese.