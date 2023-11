Prosegue la guerra in Medioriente.

Secondo Israele, Hamas "ha perso il controllo di Gaza e non ha il potere di fermare l'esercito". Soldati israeliani della Brigati Golani sono penetrati nel Parlamento di Gaza City prendendone il controllo. Virale sui social la foto delle truppe che espongono le bandiere israeliane dietro il banco della presidenza. Immediata la reazione di Hamas che, attraverso il portavoce Ahmed Abdul Hadi, ha annunciato che "Hezbollah entrerà pienamente in guerra con Israele se Hamas sarà completamente distrutta a Gaza. La linea rossa per Hezbollah è la totale distruzione della resistenza a Gaza". Tutti gli ospedali nel nord della Striscia intanto sono fuori servizio. Israele: "Hamas teneva gli ostaggi nell'ospedale pediatrico Rantisi a Gaza City". In merito alle trattative per il rilascio degli ostaggi, il movimento islamista sottolinea: "Negoziati possibili solo per uno scambio completo di prigionieri, non parziale". Tra gli ostaggi c'è anche un bimbo americano di tre anni.