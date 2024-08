Israele, media: "L'Iran attaccherà nei prossimi 2-3 giorni" | Gaza, l'Oms: "Accordo su pause umanitarie per la vaccinazione antipoliomielite"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 329. Secondo i media libanesi, ripresi da quelli israeliani, l'Iran sarebbe pronto ad attaccare lo Stato ebraico nei prossimi 2-3 giorni al massimo. L'ostaggio liberato due giorni fa dall'esercito israeliano, Qaid Farhan al Qadi, è stato tenuto prigioniero per circa 40 giorni in un ospedale di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo racconta il figlio di un altro prigioniero, Aryeh Zalmanovich, 86 anni, rapito nel kibbutz di Nir Oz e morto per non aver ricevuto cibo né medicine. L'Onu chiede a Israele di fermare il blitz in Cisgiordania. Intanto l'Oms riferisce che è stato raggiunto l'accordo per "pause umanitarie" localizzate, in modo da portare avanti la vaccinazione antipoliomielite. Le autorità israeliane hanno concordato una "pausa umanitaria" di tre giorni per diverse ore al giorno, per consentire dal 1° settembre una campagna di vaccinazione dei bambini contro la poliomielite.