Gaza, a Il Cairo via a un nuovo round di negoziati per gli ostaggi e il cessate il fuoco | Hamas: "Israele non dà garanzie"

E' atterrato all'aeroporto militare di Ciampino un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo civili bisognosi di assistenza sanitaria provenienti dalla Striscia di Gaza. Il volo - il terzo dall'inizio delle operazioni - è stato organizzato dall'Unità di Crisi della Farnesina e dal Comando Operativo di Vertice Interforze. Allo scalo era presente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha dichiarato: "E' stata un'operazione complessa, andata a buon termine. Mi auguro che i feriti guariscano il prima possibile e soprattutto che cessino al più presto le ostilità. C'è bisogno di pace". Ai civili evacuati, in prevalenza parenti di connazionali o palestinesi residenti in Italia, si sono aggiunti, dopo una complessa operazione di mediazione, due volontari feriti della Mezzaluna Rossa di Gaza, che la Regione Lazio ha offerto di ricoverare presso le strutture sanitarie locali. A bordo, in totale, 45 persone. "Siamo lieti di accogliere queste persone segnate dalle violenze di un conflitto che non fa sconti e non risparmia nessuno", ha dichiarato Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 157.

Prende il via a Il Cairo un nuovo ciclo di negoziati per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco nella Striscia e sul rilascio degli ostaggi. Hamas conferma le sue richieste: "Israele non dà garanzie". Guerres (Onu): "A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta". Intanto Biden torna ad attaccare duramente il premier israeliano Netanyahu: "Sta facendo più male che bene al suo Paese" per come gestisce il conflitto a Gaza. Il presidente americano afferma anche che l'invasione di Rafah è una "linea rossa" che lo Stato ebraico non deve superare. Dallo Yemen gli Houthi avvertono il nostro Paese: "Non attacchiamo l'Italia in quanto tale, ma se intralcia la nostra azione non ci lascia altra scelta".