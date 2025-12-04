Logo Tgcom24
Mondo
ne avevano chiesto l'esclusione

Israele partecipa all'Eurovision, "Spagna, Irlanda e Olanda lo boicottano"

04 Dic 2025 - 19:51
© Dal Web

La Spagna, l'Irlanda e l'Olanda hanno annunciato che boicotteranno Eurovision, dopo che Israele ha ottenuto il via libera per partecipare al contest musicale internazionale: lo riporta la Bbc. 

