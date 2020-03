Elezioni Israele: il Likud in testa | Netanyahu si prende la rivincita su Gantz, ma è senza maggioranza

Netanyahu non riesce a raggiungere la maggioranza Tuttavia il blocco di destra si fermerebbe a 60 seggi, mentre la maggioranza della Knesset è di 61. Lo stesso quorum avrebbe il centrosinistra se Avigdor Lieberman con i suoi preziosi 8 seggi decidesse di unirsi a Gantz, arrivando così a 60 scranni.

Vittoria di Bibi, prima del processo La partita di queste elezioni - le prime al tempo del coronavirus in Israele, con 18 seggi speciali dedicati agli oltre 5.600 israeliani in quarantena - sembra quindi essere ancora bloccata anche se, innegabilmente, il risultato di lunedì stasera - se sarà confermato dai dati reali - è un trionfo per Netanyahu che il 17 marzo dovrà affrontare in tribunale il processo per le accuse gravissime di corruzione, frode e abuso di potere.

Quadro più certo rispetto a ultime elezioni Il quadro che esce dal voto - confermato anche da altri exit poll - pare dunque più certo rispetto alle precedenti tornate elettorali ma ancora non chiaro, anche se è possibile che dallo spoglio reale possa uscire quel seggio che manca attualmente alla destra. Oppure nelle trattative con i partiti che sicuramente nei prossimi giorni Netanyahu comincerà, per portare a casa quell'unico scranno che al momento lo divide dalla vittoria completa, e eclatante, che il terzo voto in un anno gli ha regolato.