Israele, il bacio-testimonianza di due sopravvissuti al rave: "Se moriamo, sapranno che ci siamo amati fino alla fine"

La foto del momento è stata postata dalla giovane Amir Bar su Instagram. "È ancora difficile per me riassumere quello che abbiamo passato lì", ha scritto la ragazza

Il post - Nel post, Bar ha descritto i momenti vissuti quel 7 ottobre e ha spiegato la storia dell'immagine. "È ancora difficile per me riassumere quello che abbiamo passato lì, perché Ziv (Ziv Hajabi, un amico di Amit e Nir che ha partecipato al rave con loro, ndr) è ancora disperso e finché non sarà a casa niente sarà finito", ha esordito la giovane.

"Tutto è iniziato con i missili, era stressante, ma sono riuscita a farmi coraggio pensando che non necessariamente mi sarebbero caduti addosso; che, probabilmente, sarebbe andato tutto bene", ha proseguito la giovane. Successivamente, la coppia e l'amico Ziv hanno preso la macchina per cercare di scappare, ma sono rimasti bloccati. "Tutti volevano fuggire. Così, ci siamo sdraiati e abbiamo aspettato che si la situazione calmasse, ma poi la gente ha iniziato a correre e a urlare che c'erano dei terroristi. Allora, anche noi siamo scappati, Sentivamo i proiettili fischiare vicino a noi, le persone cadevano, i terroristi ci inseguivano su delle motociclette per assassinarci", ha aggiunto la ragazza.

"Quando ti ho detto che non avevo più forze, tu mi hai detto che non c'era scelta e che dovevamo continuare a scappare - ha poi scritto rivolgendosi al fidanzato -. Non abbiamo smesso di correre finché non ci siamo separati da Ziv e io e tu ci siamo nascosti entrambi tra i cespugli. I terroristi ci passavano accanto e sparavano ovunque. Noi abbiamo fatto il possibile per non muoverci e non farci sentire. Mi hai protetto con il tuo corpo e ora penso a tutte le altre coppie con un finale diverso dal nostro".



"È impossibile digerire quello che abbiamo passato, continuiamo a pregare affinché Ziv torni a casa da noi", ha concluso la giovane.