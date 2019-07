Islanda, oltre 60 balene pilota trovate spiaggiate

Sessanta balene pilota sono state ritrovate spiaggiate sulla penisola di Snaefellsnes , in Islanda. A segnalare la loro presenza sono stati dei turisti americani che avevano sorvolato l'area in elicottero. "Volavamo verso nord e quando abbiamo sorvolato la spiaggia le abbiamo viste" hanno raccontato alla Bbc . "Abbiamo fatto più giri sopra quella zona per capire se si trattasse di balene, foche o delfini. Alla fine siamo atterrati e abbiamo contato circa 60 esemplari, ma crediamo ce ne fossero di più perché c'erano altre pinne che spuntavano dalla sabbia".

Le balene pilota, che malgrado il nome appartengono alla famiglia dei delfini, vivono in branco. Per la biologa marina Edda Elisabet Magnusdottir è possibile che il gruppo abbia seguito i primi cetacei che si sono spiaggiati. Le forti correnti dell'area potrebbero aver spinto gli animali a riva, rendendo per loro difficile tornare in mare aperto. Secondo Robert Arnar Stefansson, dell'Istituto islandese di storia naturale, non è insolito che le balene pilota si arenino sulle spiagge in questo periodo dell'anno, ma è raro trovarne così tanti esemplari.