Isis, uccisi 11 cristiani in Nigeria per vendicare Al-Baghdadi

Un gruppo jihadista affiliato all'Isis ha diffuso un video di un minuto che mostra l'esecuzione di 11 uomini che vengono presentati come cristiani nel nordest della Nigeria. È "un messaggio ai cristiani del mondo intero" in pieno periodo di Natale, afferma nel filmato un uomo a volto coperto, aggiungendo che i cristiani sono stati trucidati per vendicare la morte del leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi, ucciso in un blitz Usa a ottobre in Siria.