Isis, foreign fighter italiano in Siria vuole tornare a casa: "Pronto a consegnarmi"

"Sono venuto in Siria perché c'era la Sharia, volevo vivere con la ma famiglia nel vero Islam, ma adesso sono prigioniero e spero di tornare in Italia". Sono le parole di Mohamed Koraichi, italiano di origini marocchine dal 2013, arrivato nel nostro Paese nel 2003 e residente a Lecco. Quattro anni fa ha deciso di partire con la famiglia per abbracciare il Califfato, ma ora è rinchiuso in un carcere curdo nel nord-est della Siria.