Irlanda, 75enne malato di Covid convinto da un No vax italiano a lasciare l'ospedale: muore pochi giorni dopo

Dice di aver ricevuto una richiesta d'aiuto da Joe McCarron , 75enne ricoverato in ospedale in Irlanda per Covid, direttamente sul suo canale Telegram. Antonio Mureddu Gravegliu , attivista italiano No vax che vive da tempo a Galway, è andato nel reparto in cui l'anziano si trovava, al Letterkenny University Hospital in Donega l, per riportarlo a casa. Lo ha convinto mentre i medici lo imploravano di restare e l'uomo, pochi giorni dopo, è morto.

Il video della "fuga" - Il video in cui il No vax porta via l'anziano dalla struttura è stato filmato dallo stesso Mureddu, del Movimento Libertà per la Terra, che l'ha poi pubblicato sul suo canale Telegram. Si vede il 75ene che respira a fatica e l'altro che gli dice "Mettiti i pantaloni, amico mio. Andiamo a casa. Sei al sicuro". Un medico tenta di convincere il No vax che sta sbagliando, gli spiega che sta mettendo a rischio la vita di quell'uomo e si rivolge a McCarron: "Hai il diritto di decidere, ma non credo che quello che lui sta dicendo sia giusto. Fai fatica a respirare, vogliamo che tu resti qui per aiutarti".

Il No vax e i medici - Ma l'altro interviene: "Se rimani qui ti uccideranno", mentre il medico insiste dicendogli che solo rimanendo in ospedale può sperare di sopravvivere. Il No vax continua a dire all'anziano che i medici stanno mentendo e infine gli suggerisce che "sarebbe meglio morire a casa piuttosto che in ospedale". Nel video l'anziano resta in silenzio e infine decide di andarsene. McCarron così torna a casa, dove le sue condizioni peggiorano drasticamente, tanto che l'uomo è costretto a tornare due giorni dopo in ospedale e finisce in terapia intensiva, dove muore venerdì mattina.