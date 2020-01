Iraq, Difesa: "Nessuna ipotesi di ritiro dei soldati italiani"

L'esercito tedesco ha annunciato il ritiro di parte dei suoi soldati che attualmente stazionano in Iraq per missioni di formazione e il loro trasferimento in Giordania e in Kuwait a causa delle tensioni nella regione. Il contingente tedesco di stanza a Baghdad e a Taji, a nord della capitale irachena, composto da una trentina di persone, sara' "provvisoriamente ridotto" e i soldati interessati saranno trasferiti nel vicino Kuwait e in Giordania, ha indicato alla France Presse un portavoce del ministero della Difesa.