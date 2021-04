Iraq, bimbo nasce con tre peni: è il primo caso di trifallia al mondo

Un caso medico senza precedenti è stato segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Si tratta di un bimbo nato con tre peni, per quello che è già passato alla storia come il primo e unico caso di trifallia mai certificato. I genitori inizialmente lo avevano portato in ospedale a causa di un gonfiore allo scroto. Poi la scoperta e l'operazione per l'asportazione dei due peni sviluppatisi senza uretra.