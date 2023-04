Iran, Teheran: niente istruzione a studentesse senza velo

In Iran le studentesse che non indossano il velo non potranno avere accesso ad alcuna istruzione.

Lo ha specificato il ministero della Scienza, Ricerca e della Tecnologia di Teheran, spiegando che non saranno forniti servizi alle studentesse che "non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole". A lanciare l'allarme il portale di dissidenti iraniani "Iran International", facendo sapere che anche il ministero della Sanità ha dichiarato in un comunicato che le università collegate non forniranno servizi alle studentesse che non utilizzano il velo, obbligatorio in pubblico per le donne dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979.