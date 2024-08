Iran, Tajani: "Stiamo facendo il possibile per invitare Teheran alla prudenza"

"Quella dell'Iran - ha proseguito il vicepremier - potrebbe essere una risposta simile a quella di alcuni mesi fa, in occasione della reazione iraniana all'attacco di Israele al consolato nel territorio della Siria. Noi stiamo facendo di tutto, il G7, i paesi arabi, l'Iraq, tutti stiamo invitando l'Iran a utilizzare la massima prudenza in questa reazione". Tajani ha assicurato che l'Italia sta lavorando per: "Convincere gli interlocutori più vicini all'Iran", a spingere per :"una reazione non sproporzionata". "Abbiamo convocato l'ambasciatore dell'Iran a Roma per esprimere preoccupazione e inviare un messaggio a Teheran che va in questa direzione. Speriamo che la diplomazia possa ottenere risultati positivi", ha proseguito Tajani, sottolineando che: "anche Israele deve fare la sua parte" e "comprendere che nelle sue mani c'è la stabilita' della sua area, fermo restando che Israele deve garantire la propria indipendenza".