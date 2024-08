La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 306. La tensione nella regione è altissima. Secondo il Wall Street Journal l'Iran sta spostando lanciamissili e conduce esercitazioni in vista di un attacco. Hamas ha nominato il successore di Haniyeh alla guida del movimento: sarà Yahya Sinwar, il capo della fazione a Gaza e la mente del 7 ottobre, ricercato numero uno di Israele. La scelta, secondo un funzionario di Hamas, rappresenta un "forte messaggio di resistenza" inviato a Israele. Intanto Putin chiede a Teheran di evitare vittime civili nella risposta a Israele per l'uccisione del leader di Hamas. Il leader di Hezbollah, Nasrallah, ha annunciato che la risposta armata a Israele sarà data insieme a Iran e Yemen". Jet di Tel Aviv sorvolano a bassa quota Beirut.