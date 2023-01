Iran, rilasciata su cauzione l'attrice Taraneh Alidoosti

In Iran è stata rilasciata su cauzione Taraneh Alidoosti, una delle più famosi attrici iraniane.

Lo ha annunciato l'emittente Iran International. Alidoosti, che ha lasciato il famigerato carcere di Evin a Teheran, era stata arrestata a dicembre per aver preso parte alle proteste antigovernative. Per la sua liberazione si erano mobilitati in molti, compreso il Festival di Cannes.