Iran, proteste a Teheran e in altre città per l'aereo abbattuto | "Giustizia per le vittime"

Proteste a Teheran e in diverse altre città iraniane dopo che le autorità hanno riconosciuto di aver abbattuto per errore l'aereo di linea ucraino , causando la morte dei suoi 176 passeggeri, la maggior parte dei quali iraniani. "C'è molta rabbia. Molte persone, tra cui i familiari delle vittime, non capiscono perché il governo abbia mentito così a lungo", riferiscono i media locali. Trump: no a un nuovo massacro di manifestanti.

A Teheran la protesta è partita dagli studenti delle università di Sharif e Amir Kabir, per chiedere giustizia per le vittime. Alcuni manifestanti hanno anche chiesto le dimissioni dell'ayatollah Ali Khamenei: "Comandante in capo, dimettiti", si sente in un video pubblicato su Twitter che mostra centinaia di persone davanti all'università di Amir Kabir. Testimoni hanno detto che la polizia ha usato manganelli e proiettili di vernice contro i dimostranti, in alcuni casi mostrando le armi e minacciando di ucciderli. Molte celebrità locali, tra cui artisti, gente del cinema ed atleti hanno postato sulle proprie pagine Twitter e Instagram messaggi di solidarietà con le vittime del disastro aereo, e critiche al sistema.

Trump e le proteste "Il governo iraniano deve consentire ai gruppi per i diritti umani di monitorare e riferire fatti reali sulle proteste in corso da parte del popolo iraniano", scrive su Twitter il presidente Donald Trump, aggiungendo: "Non può esserci un altro massacro di manifestanti pacifici, né un'altra chiusura di Internet. Il mondo sta guardando".

Fermato e poi rilasciato l'ambasciatore britannico L'ambasciatore britannico in Iran, Rob Macaire, è stato fermato durante le proteste a Teheran, ed è stato rilasciato dopo alcune ore. Secondo l'agenzia Tasnim, il diplomatico, preso di fronte all'università Amir Kabir, è sospettato di "istigazione". Macaire è stato rilasciato con la mediazione del ministero degli Esteri iraniano, ma verrà convocato domenica per ulteriori indagini.

Ambasciatore nega partecipazione alle proteste L'ambasciatore britannico ha negato di aver preso parte ad una manifestazione organizzata da studenti. "Posso conformare che non prendevo parte a nessuna manifestazione. Sono andato ad un evento pubblicizzato come una veglia per le vittime della tragedia", ha scritto Macaire su Twitter.