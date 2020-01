Aereo caduto in Iran, Teheran ammette: "Abbattuto dai militari per errore umano" | Rohani: "Imperdonabile"

Rohani: "Errore imperdonabile" "La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso" e le "indagini proseguiranno per identificare e perseguire" gli autori di questa "grande tragedia" e "questo sbaglio imperdonabile", ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter.

"Scambiato per un aereo nemico" Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha affermato che il Boeing precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto "Imam Khomeini" di Teheran è stato "erroneamente" e "involontariamente" preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un "aereo nemico". Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell'equipaggio del 737 dell'Ukraine International Airlines sono morti a seguito dell'incidente.

Precedentemente l'Iran aveva negato di aver abbattuto il velivolo con un missile.

Teheran: "Chi ha sbagliato, pagherà" Scusandosi e porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime, il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha fatto sapere attraverso un comunitcato che metterà in atto "riforme essenziali nei processi operativi per evitare simili errori in futuro" e che perseguirà legalmente "coloro che hanno commesso l'errore".

"Mercoledì poco dopo l'attacco dell'Iran alle basi militari statunitensi in Iraq - spiega il comunicato militare -, il sistema di difesa aerea iraniana è stato in allerta per contrastare ogni possibile ritorsione degli americani, poiché alcune osservazioni avevano indicato movimenti aerei statunitensi verso siti strategici iraniani". Secondo le Forze armate iraniane, l'aereo ucraino avrebbe iniziato a volare vicino a un centro militare delle Guardie rivoluzionarie, sarebbe quindi stato erroneamente identificato come bersaglio nemico e sulla base di un errore umano "involontario" è stato preso di mira dal sistema di difesa aerea.

"Nostro errore dovuto a avventurismo degli Usa" Nonostante Teheran abbia riconosciuto la propria responsabilità nel disastro aereo, non ha risparmiato critiche a Washington. Il ministro degli Affari esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha detto infatti che "l'errore umano" dietro all'abbattimento dell'aereo da parte delle forze armate è accaduto nel "momento di crisi causato dall'avventurismo degli Usa".