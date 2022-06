Iran, presidente Raisi a Putin: "Rafforziamo relazione strategica"

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in un incontro con Vladimir Putin in Turkmenistan, ha affermato che l'Iran vuole sviluppare e rafforzare un "rapporto strategico" con la Russia.

Durante il colloquio, a margine del vertice dei leader dei Paesi rivieraschi del mar Caspio ad Ashgabat, Raisi ha sottolineato che Russia e Iran hanno la capacità per cooperare in campo energetico e che dovrebbe essere rafforzata anche la collaborazione in campo finanziario mantenendo indipendenza dal sistema occidentale.