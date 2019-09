Iran, petroliera britannica: liberati sette membri dell’equipaggio

Gli accordi sul nucleare e sul petrolioParallelamente al rilascio dei marinai della Stena Impero, sono stati divulgati gli esiti dei colloqui tra Iran e Francia avvenuti negli ultimi giorni: "L’Iran accetterà di tornare a rispettare i limiti dell’accordo sul nucleare del 2015 solo se l’Unione Europea aprirà una linea di credito di 15 miliardi di dollari per quattro mesi per finanziare le esportazioni petrolifere di Teheran", ha reso noto il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi. L’accordo compenserebbe la Repubblica islamica delle perdite subite a causa dell’introduzione delle sanzioni imposte dagli Usa nel 2018. "La nostra linea rossa per rientrare nell’accordo sul nucleare" ha concluso Araghchi "è la possibilità di vendere il petrolio". Dato che al momento l’accordo non è stato raggiunto, il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato che il 5 settembre "l’Iran avvierà un terzo step nella riduzione dei suoi obblighi dell’accordo sul nucleare", anticipando però che verrà dato un altro ultimatum di 60 giorni all’Ue per proseguire i negoziati. Il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif ha aggiunto che "è troppo presto per dare per morto l’accordo sul nucleare".