Rohani: Iran darà altri 2 mesi a Ue per salvare intesa nucleare

L'Iran concederà all'Ue altri due mesi per salvare l'accordo nucleare. Così il presidente iraniano Hassan Rohani, in una dichiarazione che arriva dopo che un alto funzionario iraniano ha confermato che Teheran sarebbe tornato ad attenersi all'accordo nucleare solo se avesse ottenuto 15 miliardi per le vendite del suo petrolio in quattro mesi, come stabilito in una proposta francese per salvare l'intesa.