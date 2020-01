Iran, l'ayatollah Khamenei: "Attacco Usa dalle mani di Allah" | "Trump clown e terrorista"

"Con attacco a base, Usa colpiti nell'orgoglio" Con l'attacco missilistico contro la base militare statunitense in Iraq, l'Iran "ha colpito il prestigio e l'orgoglio dell'America", ha detto ancora l'ayatollah durante il sermone. All'interno della grande moschea è apparso un enorme striscione con la scritta "Morte per l'America", con accanto giagantografie delle immagini del generale ucciso.

"Trump clown e terrorista"Il leader supremo dell'Iran ha quindi attaccato duramente Donald Trump definendolo come un "clown che fine di sostenere il popolo iraniano. "Il presidente terrorista dell'America - ha precisato Khamenei - ha commesso il crimine di uccidere Soleimani non nel campo di battaglia, ma in modo vigliacco. Soleimani era il più importante comandante nei combattimenti contro l'Isis in Siria e in Iraq ma gli americani non hanno avuto il coraggio di affrontarlo sul campo di battaglia e lo hanno ucciso mentre era in vista a Baghdad dietro invito del governo iracheno",

"Dialogo sul nucleare è un inganno" Khamenei ha puntato poi il dito contro Gran Bretagna, Francia e Germania, che hanno annunciato l'avvio del meccanismo di risoluzione delle dispute sull'accordo nucleare, imputando alla Repubblica islamica di averlo violato. "Ho detto sin dall'inizio che non ho alcuna fiducia nel dialogo con l'Occidente sulle nostre attività nucleari e nei gentiluomini che siedono ai tavoli negoziali e vestono guanti di seta sulle loro mani di ferro - ha affermato l'ayatollah -. Sono al servizio degli Usa. Il dialogo con loro è un inganno. Durante la guerra con l'Iraq, la Germania ha fornito a Saddam armi chimiche, la Francia gli ha mandato elicotteri per colpire le petroliere iraniane e la Gran Bretagna era al suo servizio con tutti i mezzi".

"Abbattimento del Boeing un amaro incidente" La guida suprema dell'Iran ha quindi detto che l'abbattimento del Boeing ucraino è stato un "amaro incidente". L'ayatollah, porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime, ha espresso apprezzamento per la "spiegazione" fornita dalle Guardie della rivoluzione, sottolineando però che ogni "ambiguita'" al riguardo va rimossa e che occorre prendere misure per evitare che incidenti simili possano ripetersi.