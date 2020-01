Crisi Iran, gli Usa annunciano nuove sanzioni: colpiranno acciaio e tessile

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran in seguito all'attacco missilistico effettuato da Teheran contro due basi Usa in Iraq. Le sanzioni colpiscono, oltre a otto dirigenti ritenuti responsabili del raid, vari settori tra cui il manifatturiero, il tessile e il minerario (acciaio e alluminio in particolare). Lo hanno dichiarato il segretario al Tesoro Steve Mnuchin e il segretario di Stato Mike Pompeo.