Le due giornaliste Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi sono state graziate dal leader iraniano Ali Khamenei. Le reporter erano state arrestate durante le proteste del 2022, per aver pubblicato rapporti e foto sulla morte di Mahsa Amini sotto custodia di polizia. Da quel momento si trovavano nel carcere di Evin, nel nord di Teheran. Mahsa Amini era morta dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale di Teheran perché non portava correttamente l'hijab.